Девушку зовут Блисс Чепмен, ей 15 лет.

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, 16-летний Круз пришел на музыкальный фестиваль в Рединге со своей девушкой. Это было их первое совместное появление на публике.

Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты разузнали, кто эта девушка. Ее зовут Блисс Чепмен, ей 15 лет. Мать Блисс – знаменитый диетолог и бывшая модель Розмари Фергюсон, а отец – художник Джейк Чепмен.

На фестивале Круз появился в голубой ветровке оверсайз с красно-синими вставками, темно-синих брюках в белую клетку.

Читайте такжеВиктория Бэкхем попала в больницу из-за новой диеты - СМИЕго девушка нарядилась в большую темно-синюю толстовку и белую мини-юбку с цветочным принтом.

Как известно, 18-летний старший брат Круза Ромео встречается с 18-летней моделью Миа Риган, а 22-летний Бруклин уже обручен с 26-летней актрисой Николой Пельц.

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Автор: Катерина Шварц