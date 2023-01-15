Харнааз Сандху, которая одержала победу на конкурсе в прошлом году, вручала корону представительнице США Р’Бонни Габриель.

14 января в Новом Орлеане состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная". Как известно, первое место заняла представительница США Р’Бонни Габриель. Корону ей вручала ее предшественница - Харнааз Сандху из Индии.

Когда Сандху шла по сцене, она споткнулась и едва не упала. Девушка быстро словила равновесие и поправила платье. Курьезный момент попал на видео.

Отметим, что недавно Харнааз Сандху жаловалась на огромную волну хейта в социальных сетях. Комментаторы "травят" ее за то, что после коронации она сильно располнела.

Видео дня

Как призналась сама модель, перед финалом конкурса она очень много тренировалась и соблюдала жесткую диету, из-за чего у нее появились проблемы со здоровьем. После победы Харнааз вернулась к прежнему образу жизни, но начала набирать вес.

"Мисс Вселенная 2021" добавила, что в нынешнем весе ей комфортно, но ей очень неприятно, что по данному поводу ее "травят".

Кто победил на "Мисс Вселенная 2022"

Первое место заняла представительница США Р’Бонни Габриель. Второе - представительница Венесуэлы, третье — девушка из Доминиканской Республики.

Как известно, 28-летняя Габриель родом из Техаса. Она дизайнер одежды и модель.

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