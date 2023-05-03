Актриса удивила внезапным решением и новой прической.

Известная актриса Мила Йовович кардинально изменила имидж. Звезда "Обители зла" состригла волосы. Мало того, она меняла прическу самостоятельно.

В своем Instagram Йовович рассказала, что она внезапно ощутила тягу к чему-то новому. В этот момент под ее рукой оказалась машинка для стрижки волос.

"Чувствовала, что мне нужно что-то изменить, и у меня под рукой были машинки для стрижки. Во всяком случае, отрастет. Любите это или ненавидите, это сделано", - написала Йовович.

Видео дня

На новых фото можно заметить, что актриса сделала себе короткую стрижку. Сама Йовович, судя по всему, довольна результатом. Она взъерошила волосы и позировала на камеру с импровизированным "ирокезом".

Новая прическа Милы Йовович - фото

Реакция комментаторов

Пользователи сети были удивлены результатом эксперимента актрисы. Однако многие отметили, что Йовович идет новая стрижка. Она выглядит моложе и даже стала похожей на "бунтарку", считают фанаты. Также они пишут:

"Мила, ты выглядишь очень круто и горячо"

"Какая у вас красивая кожа, я не сразу обратила внимание на прическу, засмотрелась на лицо"

"У вас все хорошо? Это не крик о помощи?".

Что известно о Миле Йовович

Американской актрисе 47 лет. Она стала невероятно популярной после роли в фильме "Пятый элемент", который вышел на экраны в 1997 году. На съемках Йовович познакомилась с режиссером Люком Бессоном, вскоре они поженились. Спустя три года пара рассталась. После этого Йовович вышла замуж за Пола Андерсона. Она снималась во всех, кроме последней, частях фильмов "Обитель зла", режиссером которых является ее супруг.

Помимо этого, Йовович известна как модель, она была лицом многих брендов. У актрисы три дочери, а в 2017 году ей пришлось сделать экстренный аборт из-за риска преждевременных родов.

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