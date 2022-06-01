В Международный день защиты детей показываем, как выглядят наследники и наследницы наших селебрити.

1 июня отмечают Международный день защиты детей. В Украине в 2022 году день защиты детей - это каждый день, когда армия дает отпор оккупантам. Сегодня УНИАН собрал подборку снимков звездных деток Украины.

Маша Ефросинина

У телеведущей есть дочь Нана и сын Саша. С ними Мария сейчас находится за границей.

"В этом году значение слов "защита детей" приобрело для каждой украинской матери новое значение, наполненное страхом и отчаянной силой. Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует для тех, кто, как жестоко показала война - самые беззащитные создания", - написала Ефросинина в своем Instagram-блоге.

Наталка Денисенко

Муж актрисы после полномасштабного вторжения РФ в Украину переквалифицировался в военного и защищает свою страну. Наталья тем временем занимается воспитанием единственного сына.

"День защиты детей. Сейчас этот праздник приобрел другие смыслы… Мы взрослые, должны никогда не допустить в будущем этой трагедии, которую пережили миллионы детей по всей Украине!!! И делать сейчас все, чтобы остановить то, из-за чего гибнут ангелочки. Пожалуйста, берегите своих деток, берегите их психику, берегите себя ради детей", - призвала Наталья.

Оля Полякова

Певица со своим мужем Вадимом воспитывают двоих дочерей - старшую Машу и младшую Алису. После 24 февраля Оля вывезла дочек в более безопасное место за границей. Недавно Полякова опубликовала фото, сделанное еще в мирное время, где она с девочками сидит в саду в платьях.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Пара украинских телеведущих воспитывают сыновей Ивана и Данила.

От первого брака у Екатерины есть еще старший сын Илья Полищук, который живет отдельно.

Тина Кароль

С 2013 года Тина Кароль сама воспитывает сына Вениамина. Веня - единственный ребенок певицы. Он учится в Лондоне и живет там в украинской семье. Артистка признается, что часто на связи со своим наследником и даже расстояние не испортило их взаимоотношения.

Напомним, названы имена 5 украинских певиц, которые вышли замуж за своих продюсеров.

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