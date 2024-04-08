Он отметил, что считает его своим другом, но все равно критикует.

Украинский певец EL Кравчук высказался о своем друге Иване Дорне, который имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине.

Он не рассказал, сколько лет они дружат, но отметил, что на период войны поддерживают связь и обсуждают странные выходки Дорна. Певец говорит, что Иван пытается постоянно оправдываться перед ним.

"Меня бесит в украинском шоу-бизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить", - рассказал Кравчук в программе "Муз_Тренд".

Он также добавил, что за время войны украинский шоу-бизнес существенно изменился. Поэтому нужно фильтровать слова, которые транслируешь публично. А все звезды, которые раньше были на топовых позициях, теперь потеряли их.

"За последние два года шоу-бизнес обнулился. Сейчас нет суперзвезд, сейчас суперзвезда – это Украина", - подчеркнул певец.

Что известно о позиции Ивана Дорна

Певец Иван Дорн в последнее время довольно неоднозначно себя ведет. В начале войны он помогал украинцам и рассказывал о донатах. Далее заявил о готовности вернуться в Москву. А потом, по словам блогера Богдана Беспалова, он изменился, ведь не живет в Украине и не понимает реалий сегодняшнего дня. Затем была информация, что Дорн выступит на Бали для россиян. Позже он извинялся перед украинцами. Из-за своей нечеткой позиции его называют "голубем мира".

Напомним, ранее Олеся Жураковская высказалась о своей экс-подруге-путинистке Горбачевой.

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