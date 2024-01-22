Кравчук отказался сниматься в программе для СТБ.

Украинский певец EL Кравчук вспомнил о неприятном инциденте, который с ним случился во время полномасштабной войны в Украине. Как он рассказал в интервью "Телеграфу", у него был разговор с менеджером телеканала СТБ, который хотел снять программу "Моя правда", где он должен был быть главным героем.

Однако их разговор не задался с самого начала. Менеджер сообщила, что ей больше нравятся российские артисты.

Услышав это, Кравчук посоветовал девушке уволиться с украинского телеканала.

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"Она с первой встречи говорит мне: "Знаешь, Андрей, я вообще люблю Домогарова, Женю Миронова". А я ее перебил: "Увольняйтесь, что вы здесь делаете?! Передачу обо мне? Нет, не будет"", - поделился Кравчук.

Он добавил, что после этого разговора отказался от съемок и подписания контракта.

"С кем мне было работать? Если она любит Домогарова, то что она обо мне снимает? В каждой работе нужна любовь, уважение к человеку и не только", - добавил артист.

Напомним, ранее известный певец высказался о мобилизации.

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