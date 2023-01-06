Пользователи сети заявили, что звездная чета пытается усидеть на двух стульях.

Российская певица Альбина Джанабаева предпочитает отмалчивать о войне, а чтобы не провоцировать людей, даже "забила" на свои социальные сети. Последнее время крайне редко можно увидеть новые фотографии знаменитости, которые она постит.

Однако скрыться от недовольных россиян ей все же не удалось. Они атаковали ее в комментариях под старыми фото и настойчиво попросили убраться из страны.

Причиной такой агрессии со стороны земляков стало то, что недавно Валерий Меладзе на концерте в Дубае прошептал "Героям слава!". Разумеется, и он получил свою порцию хейта. Поэтому позже трусливо поспешил оправдаться за свои слова, назвав войну конфликтом, а украинцев и россиян - любимыми народами.

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Что пишут пользователи сети Джанабаевой

"Меладзе, вон из России, к Бандере, на выход"

"Валите из страны со своим мужем, такие как вы здесь не нужны"

"Когда запоете на украинском?"

"И вашим, и нашим - и споём, и спляшем"

"Надеемся, это твоё последнее фото, сделанное в России! Вон отсюда"

"Ну, когда же эта вся меладзовская фигня покинет Россию?"

"На фронт эту парочку. Вместе с братом масоном чертовым"

Валерий Меладзе и его позиция по войне в Украине

24 февраля Меладзе одним из первых осудил полномасштабное вторжение в Украину и призвал остановить кровопролитную войну. За это он стал запрещенным артистом в РФ.

Однако позже стало известно, что он все же выступает в стране-агрессоре. Вероятно, диктатор Путин дал артисту шанс реабилитироваться. После этого Меладзе меньше говорил о войне, да и вообще перестал называть полномасштабное вторжение войной.

Недавно он выступил на концерте в Дубае, где ответил на "Слава Украине!" В России его захейтили за фразу "Героям слава!" и даже потребовали лишить артиста гражданства. В итоге трусливый грузин оправдался за свои слова.

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