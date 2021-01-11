Майкл Б. Джордан встречается с дочерью комика Стива Харви.

Известный актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным в мире, впервые показал свою девушку.

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В своем Instagram он обнародовал романтический снимок с дочерью комика Стива Харви, Лори. Они позируют возле ёлки при выключенном свете.

Отмечается, что новогодние праздники пара провела вместе. При этом сколько они состоят в отношениях пока неизвестно. Ранее сам Джордан говорил о том, что его девушка должна обладать чувством юмора, должна быть заботливой и понимающей.

Чем известен Майкл Б. Джордан:

В 2001 году Джордан сыграл в фильме «Хардбол» вместе с Киану Ривзом

Джордан появился в эпизодах таких сериалов, как «C.S.I.: Место преступления», «Без следа» и «Детектив Раш»

В 2009 году Джордан начал сниматься в главной роли в драматическом сериале «Огни ночной пятницы»

В 2014 году он снялся в главной роли в фильме «Этот неловкий момент» с Заком Эфроном и Майлзом Теллером

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Автор: УНИАН