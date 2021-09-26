Телеведущий повеселил поклонников новым фото с женой.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал в инста-блоге снимок со своей женой Алесей Бацман.

В кадре они сидят в машине, а Алеся - на руках Дмитрия. Гордон и сам пошутил, что людей оказалось больше, чем мест в машине. Пользователи сети подхватили эту шутку и продолжили веселиться в комментариях.

"В тесноте, да не в России", "Рулевые игры", "Дмитрий, это fake taxi?", "Дмитрий, вашей жене приятно сидеть на двух машинах одновременно?", "Самое лучшее массажное кресло", - пишут фаны.

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Дмитрий Гордон - украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" и основатель одноименного издания.

Также Гордон является обладателем двух "Золотых кнопок YouTube" за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". Кроме того, он был депутатом Киевского городского совета в период с 2014 по 2016 года.

За свою журналистскую карьеру Гордон записал более 1000 интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, режиссёрами, общественными деятелями, спортсменами и т. д.

Известно, что у него было четыре жены. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

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Автор: Диана Могилевич