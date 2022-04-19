Телеведущая рассказала, какие эмоции пережила после 24 февраля.

Телеведущая Маша Ефросинина с первых дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину обратилась к русским с призывом остановить войну. Звезда телеэкранов озвучила свою четкую позицию - никакой "дружбы народов" уже не будет. Сейчас Маша "отравлена злостью" к русским.

Об этом она рассказала в интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Україна24".

"Сегодня уже не могу, я пропитана, отравлена этой злостью, мне хочется вырвать ее из себя. Страх и ужас придушены, ты в этом живешь, все это – в гипертонусных конечностях. Ты весь пронизан горем, внутри в середине тебя – горе. В каждой клетке – горе, горе. И только сила веры и духа может помочь говорить в ответ на все плохое, что в тебя летит, отвечать, – нет, я буду дальше делать то, что должен", - рассказала Мария.

Ефросинина рассказала, что первые недели после начала бомбежек украинских городов для нее были в жутком стрессе. Стресс был настолько сильным, что сейчас Маша пересматривает свои же видеообращения и не узнает себя.

"Это лицо, искаженное агрессией, этот оскал жуткий. Злая, злая женщина, но это я. Но я писала каждое свое обращение под бомбежкой. Вот это самое страшное свое обращение, я записала, когда Киев бомбили", - прокомментировала телеведущая и волонтер.

Она говорит, что не жалеет о том, что показала свои истинные эмоции в этот момент. Сейчас они никуда не пропали.

"Сегодня я пропитана, отравлена этой злостью. Мне хочется вырвать ее из себя, так плохо физиологически. Но я себе это позволяю, я стала позволять себе быть той, какая я сегодня, и мне не стыдно", - рассказала Мария.

Ефросинина отметила, что похожее она уже переживала восемь лет назад.

"В меньшей степени я это уже пережила в 2014 году, когда я стала активно критиковать аннексию Крыма, и мой родной Крым на меня ощетинился. Меня открыто обвиняли в чем угодно. Но сегодня 2022 год, и все это можно пройти", - резюмировала Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина с матами обратилась к сторонникам "дружбы народов".

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