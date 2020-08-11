Маша Ефросинина рассказала о доходах своего мужа-политика
Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, сколько зарабатывает ее муж на должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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Об этом она рассказала в своей программе "Экзамен".
В 2015 году Тимур сообщил Маше, что идет в политику. И ближайшие 5-6 лет он не сможет обеспечивать семью так, как раньше. С тех пор Маше пришлось зарабатывать самостоятельно. На тот момент ее супруг зарабатывал 18-20 тысяч гривен.
"У нас состоялся серьезный длительный разговор, один из самых сложных в нашей жизни. И я приняла решение мужа. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация. В итоге он добился своего. И это большая победа", - сказала Маша.
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