Маша Ефросинина болеет коронавирусом.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала без макияжа.

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Сейчас Маша болеет коронавирусом и находится на самоизоляции. Ее дети и муж здоровы. На одном из последних фото Евросинина лежит на кровати в черной пижаме собственного бренда. При этом она была без макияжа.

Фанаты решили поддержать телеведущую. Они выразили ей сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления. Также они отметили, что без косметики Маша такая же привлекательная, как и с ней.

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Автор: Диана Могилевич