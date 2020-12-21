Ефросинина показала лицо без макияжа / instagram.com/mashaefrosinina
Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала без макияжа.
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Сейчас Маша болеет коронавирусом и находится на самоизоляции. Ее дети и муж здоровы. На одном из последних фото Евросинина лежит на кровати в черной пижаме собственного бренда. При этом она была без макияжа.
Фанаты решили поддержать телеведущую. Они выразили ей сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления. Также они отметили, что без косметики Маша такая же привлекательная, как и с ней.
Ефросинина показала лицо без макияжа / instagram.com/mashaefrosinina
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