Она рассказала, что им сейчас тяжело находить общий язык.

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о проблемах в отношениях с мужем Тимуром Хромаевым, который пошел на фронт добровольцем. По словам звезды, война очень изменила ее супруга, поэтому они не всегда могут найти общий язык.

Как рассказала Ефросинина на своем YouTube-канале, Хромаев приезжает совсем другим человеком. Они часто ссоряться. Дело дошло до того, что пара уже обсуждала развод.

"Нам очень с Тимуром тяжело. Мы расстаемся каждый раз, когда он приходит в отпуск. В первые три дня мы расстаемся, потому что это приходит совсем другой человек", - говорит ведущая.

Она добавила, что от официального развода их спасает только то, что ранее они уже расставались, а потом снова сошлись. Стоит отметить, что пара воспитывает двоих детей - дочь Нану и сына Александра.

Кроме того, в одном из интервью Ефросинина сказала, что несмотря на кризисы в отношениях с мужем, она очень боится его потерять.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала, как относится к мужчинам-беглецам.

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