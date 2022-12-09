Волна хейта поднялась после выхода шестого эпизода романтического проекта.

Во время шестого выпуска шоу "Холостяк" разгорелся скандал с одной из участниц. Девушки назвали Марину "бычкой", а также сказали, что девушку можно вывезти из села, а село из девушки - нет. В связи с этим на нее и в социальных сетях свалилось много хейта.

Сейчас Марина в своем TikTok-блоге дала эффектный ответ всем недоброжелателям. Она записала короткое видео, где сначала показала свое фото в черной футболке на фоне поля со словами: "Ты - селючка. Человека можно вывезти из села, а село из человека - нет". Затем появилось ее видео, где та позирует в черном коротком платье и солнцезащитных очках. На видео надпись: "Да, потому что я взяла от села самое ценное: доброту, красоту, целеустремленность".

Кто такая Марина из "Холостяка"

Девушке 25 лет, она косметолог из Харьковской области. На проекте с ней было несколько интересных свиданий. Например, в одном из выпусков она отправилась с Алексом Топольским в замок, где они остались ночевать. У них был настолько бурный вечер, что все едва не закончилось близостью - Алекс вовремя показал Марине, что он не хотел бы торопить события.

Видео дня

Несмотря на это девушка уже дважды была за шаг до вылета - получала желтую розу. Как известно, в новом сезоне романтического шоу желтая роза символизирует последний шанс для участницы. Как признавалась сама Марина, она не понимает почему "холостяк" именно так к ней относился.

Отметим, новый выпуск программы "Холостяк" выйдет в пятницу, 9 декабря. Ожидается, что там будут выяснения отношений, связанные с предыдущей церемонией роз. Тогда Топольский не смог сделать свой выбор, так как услышал много нового об участницах. Больше всего негатива было в адрес Александры Мудрой, но девушка держалась гордо и уверенно ответила на всю критику со стороны.

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