Дамиано Давид дал комментарий относительно возможного распада коллектива.

Известная итальянская рок-группа Maneskin, победившая на конкурсе "Евровидение-2021", объявила о паузе в творчестве. Солист коллектива - музыкант Дамиано Давид - дал комментарий относительно возможного распада группы.

Уже длительное время в сети ходят слухи, что участники коллектива, в частности, Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи, Итан Торкио больше не будут выступать на одной сцене. Уже несколько месяцев группа не дает концертов и не появляется в полном составе на публике. Более того, каждый из музыкантов начал развивать карьеру вне группы.

Дамиано ответил на слухи и подтвердил, что они с коллегами решили приостановить свою деятельность. Заявление прозвучало во время эфира на итальянском телевидении. Певец заявил, что хочет сосредоточиться на сольной карьере. Он указал, что участники группы приняли совместное решение о паузе, чтобы каждый из них мог переосмыслить творчество группы и решить, куда двигаться дальше:

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Мы много работали и сделали все, что могли. Сейчас есть возможность сделать перерыв и подумать о том, что мы хотим делать в одиночку. Не о чем переживать.

Официального заявления о распаде Maneskin не было, но перерыв на неопределенный срок и сольные проекты каждого из музыкантов ставят под вопрос будущее группы. В частности, как известно, недавно Дамиано кардинально сменил имидж и объявил о начале сольной карьеры. Он даже успел выпустить сольный трек под названием "Silverlines".

Над карьерой вне группы активно работает и бас-гитаристка Виктория Де Анджелис. Она подписала контракт с noted. Records и представила свою новую песню. Виктория сольно выступает на фестивальных площадках.

Барабанщик Итан Торкио пока не раскрывает, над чем сейчас работает, а вот гитарист Томас Раджи уже выступал вместе с композитором Патти Смит.

К слову, после победы на Евровидении группа получила мировую славу. Триумф на конкурсе они получили с песней "Zitti e buoni". Среди других известных треков Maneskin, в частности, "I Wanna Be Your Slave", "Beggin'", "Coraline".

Напомним, ранее музыканты из Maneskin "зажгли" в Таллинне в костюмах от украинского бренда.

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