Итальянская рок-группа Maneskin дала мощный концерт в Таллине, Эстония. Артисты вышли на сцену в эффектных костюмах от украинского бренда FROLOV.
"Наши любимые итальянцы Maneskin завершают свой европейский тур в FROLOV COUTURE", - сказано в сообщении на странице дизайнера.
Реакция соцсетей
- "Ох, огонь!"
- "Мы гордимся этим!"
- "FROLOV, я вас очень люблю! Это просто шедевр!"
- "Это высокий уровень! Спасибо, что поддерживаете Украину!"
- "Вау! Это просто невероятн! Слава Украине!"
Отметим, сейчас музыканты завершают свой тур по Европе с названием Loud Kids. Maneskin - далеко не первые артисты международного уровня, которые появлялись на публике в одежде нашего бренда.
Например, зимой этого года Бейонсе вышла в платье FROLOV на концерте в ОАЭ, а к Евровидению-2023 FROLOV создал образы Тине Кароль, Джамале и дуэту TVORCHI.
Ранее УНИАН писал, что украинка на "Мисс Вселенной" очаровала роскошным платьем с сине-желтым сердцем.