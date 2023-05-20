Победители Евровидения-2021 вышли на сцену в одежде, разработанной дизайнером FROLOV.

Итальянская рок-группа Maneskin дала мощный концерт в Таллине, Эстония. Артисты вышли на сцену в эффектных костюмах от украинского бренда FROLOV.

"Наши любимые итальянцы Maneskin завершают свой европейский тур в FROLOV COUTURE", - сказано в сообщении на странице дизайнера.

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"Ох, огонь!"

"Мы гордимся этим!"

"FROLOV, я вас очень люблю! Это просто шедевр!"

"Это высокий уровень! Спасибо, что поддерживаете Украину!"

"Вау! Это просто невероятн! Слава Украине!"

Отметим, сейчас музыканты завершают свой тур по Европе с названием Loud Kids. Maneskin - далеко не первые артисты международного уровня, которые появлялись на публике в одежде нашего бренда.

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Например, зимой этого года Бейонсе вышла в платье FROLOV на концерте в ОАЭ, а к Евровидению-2023 FROLOV создал образы Тине Кароль, Джамале и дуэту TVORCHI.

Ранее УНИАН писал, что украинка на "Мисс Вселенной" очаровала роскошным платьем с сине-желтым сердцем.

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