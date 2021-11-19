Мэй Маск откровенно поговорила о своей жизни.

Мэй Маск, мама миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, рассказала об абьюзе в браке и принципах воспитания своих детей.

Об этом она поговорила в эксклюзивном интервью для "ЖВЛ", которое уже 22 ноября в 9:25 выйдет на телеканале 1+1.

Мама самого богатого человека мира, диетолог, писательница и успешная модель в 73 года дала единственное интервью во время визита в Киев журналистке "ЖВЛ" Кати Король.

Известная американка поделилась секретами собственной красоты, рассказала, как воспитывала детей и как оправлялась от брака с абьюзером. Женщине пришлось пройти через нелегкий путь к признанию. В ее жизни были взлеты и падения, обо всем этом она также написала в книге под названием "Женщина, которая имеет план".

"Когда я писала в книге о своем замужестве, то даже мои родные сказали – почему ты так долго об этом молчала? Мы бы тебе помогли! А я не хотела, чтобы другие люди несли ответственность за тот выбор, который я сделала", - рассказала о браке с абьюзером мама Маска.

Читайте такжеМама Илона Маска рассказала, как проводит время с детьми и внуками: "смотрим в телефоны и читаем контракты"Также мать миллиардера поделится, каких принципов воспитания детей она придерживалась:

"Я просто хотела, чтобы они были здоровы и счастливы, как и каждая мама. А они уже сделали свой выбор в жизни, и этот выбор оказался правильным. Я радуюсь, что они делают что-то очень хорошее для этого мира. Я люблю их".

Другие сенсационные подробности о жизни семьи Мэй Маск можно будет увидеть в "ЖВЛ" 22 ноября в 9:25 на телеканале 1+1.

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Автор: Полина Кузенко