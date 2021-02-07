Пара вместе меньше года.

Известный пилот Макс Михайлюк опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует вместе со своей девушкой, моделью Дашей Хлистун.

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На одном из снимков Даша стоит у окна в джинсах и черном топике, а Макс стоит перед ней на коленях и целует в беременный животик. На другом фото влюбленные сидят на ступеньках в доме, и Макс нежно обнимает свою девушку за животик. Оказывается, пара ждет первенца.

"Самое прекрасное состояние несмотря на лишние килограммы и отеки, когда понимаешь что маленький человечек живет внутри тебя, абсолютно неважны уже все эти моменты. И с каждым месяцем, сложнее терпеть и ждать встречи. Мы тебя с папой так сильно ждём, наша маленькая любовь", - написала Даша на своей страничке.

Напомним, что Макс был главным героем проекта "Холостяк". Тогда он выбрал гимнастку Дашу Ульянову. Но вскоре пара рассталась, так как Даша узнала об измене, которая произошла еще во время съемок романтического реалити. Через некоторое время после окончания проекта Михайлюк познакомился с Хлистун. У пары завязался роман, и теперь они ждут первенца. Но будет ли у них свадьба - пока неизвестно. Пара вместе меньше года.

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Автор: Диана Могилевич