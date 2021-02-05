Кейт Бекинсейл, Instagram
Известная голливудская актриса Кейт Бекинсейл рассмешила поклонников танцем с котом.
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Забавный ролик актриса опубликована на своей странице в Instagram.
На видео Бекинсейл танцует около своего питомца по кличке Уиллов. И все бы ничего, если б не реакция животного. Пользователи обратили внимание на недовольный вид кошки.
"Этот кот думает об убийстве", "Хаха, он такой милый. Но очень злой", "Уиллоу выглядит так, будто готов к прыжку!" - написали поклонники.
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