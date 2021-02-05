Звезда "Ван Хельсинга" и "Другого мира" устроила танцы со своим питомцем.

Известная голливудская актриса Кейт Бекинсейл рассмешила поклонников танцем с котом.

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Забавный ролик актриса опубликована на своей странице в Instagram.

На видео Бекинсейл танцует около своего питомца по кличке Уиллов. И все бы ничего, если б не реакция животного. Пользователи обратили внимание на недовольный вид кошки.

"Этот кот думает об убийстве", "Хаха, он такой милый. Но очень злой", "Уиллоу выглядит так, будто готов к прыжку!" - написали поклонники.

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Перевод: Екатерина Лиманская