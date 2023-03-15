Хореограф неоднократно принимал участие в американской версии проекта "Танцы со звездами".

Танцор и бывший главный герой шоу "Холостяк" Макс Чмерковский рассказал о своем участии в американской версии проекта "Танцы со звездами". На протяжении всех сезонов он сменил 17 именитых партнерш, среди которых - американская актриса и певица Дженнифер Лопес.

Больше всего запомнилась солистка группы Spice Girls Мел Би, а также Мерил Дэвис, с которой ему удалось одержать победу в финале. Чмерковский уточнил, что едва ли не с каждой женщиной зрители и пресса пытались рассмотреть романтические связи, но их не было.

Более того, с некоторыми у него были даже не очень хорошие отношения. О работе Джей Ло Макс вспоминает только хорошее:

"С ней классно, она отличный исполнитель, очень искренняя и профессиональная личность. Я к ней имею много уважения, она многого добилась. Кроме того, она оказалась классной как человек. И это редко встречается".

Чмерковский вспомнил номер с Лопес, где в конце он должен был взять знаменитость на руки. Он очень боялся и думал, что может уронить партнершу.

"Когда мне сказали, что я должен это сделать, я немного растерялся. Ведь это было в прямом эфире, поэтому было страшно случайно бросить Джей Ло. Но все получилось, ну это явно был адреналин и немного профессионализма", - добавил хореограф.

Напомним, экс-"холостяк" Макс Чмерковский во второй раз станет отцом.

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