Участница "От пацанки до барышни" по прозвищу "БДСМ" родила первенца (фото)

Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева.

Участница первого сезона реалити и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь" Люда Понзель родила ребенка. Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Нового канала".

Читайте также"Просто умирает": стало известно о состоянии онкобольного экс-солиста "Ласкового мая""С Днем рождения, наша звездочка. Я тебя так долго ждала, и как же это было нелегко, но мы с тобой справились, и я сделаю все, чтобы ты была счастлива", - написала девушка в своем Instagram.

Напомним, в 2017 году Люда Понзель стала участницей социального эксперимента в сериалити «Пацанки. Новая жизнь». Сейчас у девушки в личной жизни все хорошо. Парню Люды 23 года, и он присутствовал на родах.

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Автор: УНИАН