Участница "От пацанки до барышни" по прозвищу "БДСМ" родила первенца (фото)
15:54, 21 августа 2020Звезды
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Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева.
Парню Люды 23 года, и он присутствовал на родах / Instagram Люда Понзель
Участница первого сезона реалити и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь" Люда Понзель родила ребенка. Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева.
Об этом сообщает пресс-служба "Нового канала".
Instagram Люда Понзель
Читайте также"Просто умирает": стало известно о состоянии онкобольного экс-солиста "Ласкового мая""С Днем рождения, наша звездочка. Я тебя так долго ждала, и как же это было нелегко, но мы с тобой справились, и я сделаю все, чтобы ты была счастлива", - написала девушка в своем Instagram.
- Напомним, в 2017 году Люда Понзель стала участницей социального эксперимента в сериалити «Пацанки. Новая жизнь». Сейчас у девушки в личной жизни все хорошо. Парню Люды 23 года, и он присутствовал на родах.
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