Опальная певица Ани Лорак презентовала новую видеоработу под названием "Рядом, но не вместе". В кадре она появилась с российским актером Марком Богатыревым, который сыграл главную роль в сериале "Кухня".
В кадре Лорак появилась в блестящем платье длины макси. Оно сделано с глубоким декольте, что позволило поклонникам рассмотреть формы певицы и сказать, что она превратилась в силиконовую матрешку.
По словам фолловеров, ранее Лорак была женственной и ухоженной, а сейчас стала выглядеть намного хуже. Да и сам клип не понравился публике. Они написали, что все песни и клипы у предательницы Украины однотипные.
Что пишут пользователи сети
- "Раньше была очень женственной, ухоженной, красивой, и клипы были неповторимые. А сейчас... извините, но как накаченная с каждых сторон силиконом матрёшка, и с песнями только о страданиях"
- "Однотипно, не современно, никак"
- "Песня и клип без индивидуальности. Красивая картинка, но нет глубины. Не сравнить с клипами Бадоева"
- "Никакой это не шедевр, а так... обычная песенка"
- "Какое же предательское чмо. Смерть наших детей на твоих руках"
- "Банальная пустышка"
- "Силиконовое чмо"
Напомним, Ани Лорак за последнее время сильно поправилась. РосСМИ связывают это с тем, что она встретила свою любовь.
"Не знаем, как это работает, но как только дамочка (Ани Лорак, - УНИАН) обретает счастье в личной жизни, она тут же крупнеет. Вот и точеная доселе куколка Ани Лорак поползла со своим духовным гуру", - говорилось в Telegram-канале "НеМалахов".