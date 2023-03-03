Слушатели не оценили творчество певицы.

Опальная певица Ани Лорак презентовала новую видеоработу под названием "Рядом, но не вместе". В кадре она появилась с российским актером Марком Богатыревым, который сыграл главную роль в сериале "Кухня".

В кадре Лорак появилась в блестящем платье длины макси. Оно сделано с глубоким декольте, что позволило поклонникам рассмотреть формы певицы и сказать, что она превратилась в силиконовую матрешку.

По словам фолловеров, ранее Лорак была женственной и ухоженной, а сейчас стала выглядеть намного хуже. Да и сам клип не понравился публике. Они написали, что все песни и клипы у предательницы Украины однотипные.

Что пишут пользователи сети

"Раньше была очень женственной, ухоженной, красивой, и клипы были неповторимые. А сейчас... извините, но как накаченная с каждых сторон силиконом матрёшка, и с песнями только о страданиях"

"Однотипно, не современно, никак"

"Песня и клип без индивидуальности. Красивая картинка, но нет глубины. Не сравнить с клипами Бадоева"

"Никакой это не шедевр, а так... обычная песенка"

"Какое же предательское чмо. Смерть наших детей на твоих руках"

"Банальная пустышка"

"Силиконовое чмо"

Напомним, Ани Лорак за последнее время сильно поправилась. РосСМИ связывают это с тем, что она встретила свою любовь.

"Не знаем, как это работает, но как только дамочка (Ани Лорак, - УНИАН) обретает счастье в личной жизни, она тут же крупнеет. Вот и точеная доселе куколка Ани Лорак поползла со своим духовным гуру", - говорилось в Telegram-канале "НеМалахов".

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