Сегодня в столице погиб ребенок, а певица призвала отправлять деньги в российский фонд.

Опальная певица Ани Лорак заговорила о "благотворительности". Она приурочила свой новый пост в Instagram ко Дню защиты детей.

О том, что сегодня РФ атаковала Киев ракетами, и о том, что в столице Украины погиб ребенок, певица не написала. Она призвала "донатить" в фонд, который якобы "помогает" детям из интернатов временно оккупированных территорий Запорожской области и Донбасса.

"С Международным днём защиты детей! Дети - наше будущее. Пусть наши дети будут лучше, чем мы. Я всегда помогала, помогаю и буду помогать детям, ведь все они заслуживают нашей любви. Только любовь и милосердие способны изменить мир к лучшему", - написала Лорак.

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Певица сразу же закрыла комментарии под своим новым постом. Однако оставила ссылку на российский фонд.

Кому Лорак просит "донатить" деньги

Ранее УНИАН уже сообщал, что Лорак рекламировала российский фонд. Его организатором является владелец пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев, которого также называют одним из спонсоров "русского мира".

Фонд проводит сборы, называя детей со временно оккупированных территорий "русскими". Также там распространяется роспропаганда.

Ракетная атака по Киеву - что известно

В День защиты детей россияне "поздравили" Киев новой атакой. Они запустили ракеты. Их обломки убили двух женщин и одного ребенка.

По информации Генштаба Украины, удары по столичному региону были нанесены ракетами типа "Искандер". Из-за атаки в Киеве отменили все мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

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