В 2024 году она стала мамой двойняшек.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно стала мамой двух девочек, призналась, почему скрывала свою беременность и планирует ли еще рожать.

Сначала новоиспеченная мама отметила, что наслаждается своим новым статусом. Но из-за того, что беременность была достаточно сложной, женщина не спешила делиться радостной вестью с подписчиками и скрывала появление на свет малышек.

"Перед тем, как чем-то поделиться, я должна была почувствовать, что с девочками все хорошо. Я не хотела выставлять свои фотографии, где я беременна, потому что боялась. Боялась, что если что-то пойдет не так, боялась сглазить... А когда я уже почувствовала, что девочки дома, девочки растут и все хорошо, то я так понемногу, думаю, как отреагирует аудитория, что я беременна", - сказала женщина в интервью Алине Доротюк.

Она также отметила, что подписчики очень сильно ее поддержали и писали свои поздравления.

"Все плакали, как будто я близкий человек. Очень-очень приятно, поздравлений очень много. Я продолжаю читать, когда есть свободная минутка".

И хоть сейчас, по словам Лизы, минуток свободных почти нет, она все равно мечтает еще раз родить.

"Я сразу еще в роддоме чувствовала, что я хочу еще детей. Вот я хочу еще! Я думаю, как жаль, что своего первого ребенка я родила в 41 и что у меня немного времени. Если бы мне было 30, то я, наверное бы, родила и пять, и семь - я не знаю сколько. Говорю мужу, что нужен еще мальчик", - добавила звездная мама.

К слову, 4 ноября 2024 года Глинская и ее муж Максим стали родителями двух дочерей, которых назвали Соломия и Полина.

Напомним, недавно Лиза Глинская рассказала, как едва не потеряла дочерей-двойняшек.

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