Она вспомнила про трудности, которые были во время беременности.

Украинский шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно родила двойню, рассказала о трудностях во время беременности.

По словам 41-летней женщины, она на первом УЗИ узнала, что станет мамой двоих детей. Однако врачи сразу предложили убрать один плод.

"Мне предложили убрать одного ребенка из-за того, что возраст и лучше, чтобы один ребенок был. Когда еще ранний срок, то можно так делать, но я сказала: "Я буду лежать столько, сколько будет нужно". Мне сказали, что это трудно, а я спросила: "Есть ли стопроцентная вероятность, что у меня что-то не так?", а врач сказал, что нет. Но по медицинским показаниям, когда тебе 35+, то нежелательно двойню, но мы оставили двух детей", - рассказала Лиза в интервью Алине Доротюк.

Глинская также отметила, что беременность была достаточно тяжелой. Женщина сравнивает свой опыт с предыдущим, когда носила ребенка под сердцем в 23 года, но тогда из-за врачебной ошибки младенец родился мертвым.

"Во время первой беременности у меня был сильный токсикоз. А тут на 10 неделе беременности у меня было кровотечение первое. Я написала врачу, но в той клинике, где я стояла на учете, не было стационара. Поэтому мне предложили поехать в Первый роддом и лечь посмотреть, чтобы все было хорошо. Я лежала до недели. Это было из-за того, что у меня один ребенок лежал немножко выше, а второй немножко ниже. И поэтому было давление на шейку матки".

Затем у шеф-повара начались сильные отеки и повысилось давление. Из-за этого ей нужно было снова ехать в больницу. Более того, у нее потом начались преждевременные роды.

"Угроза в том, что когда у тебя высокое давление, отеки, то ребенок прекращает расти, ведь не получает через плаценту все питательные вещества. Поэтому можно из-за этого не выносить ребенка или родить раньше срока. Я родила на 35,5 неделе, когда у меня дети прекратили расти и были уже 2 килограмма. Тогда была угроза для детей. Меня перевели в реанимацию и сделали кесарево сечение", - добавила Лиза.

К слову, весной 2022 года Глинская вышла замуж за Максима Большакова. 4 ноября 2024 года они стали родителями двух дочерей, которых назвали Соломия и Полина.

Напомним, ранее Лиза Глинская честно призналась, как отреагировал сын мужа на появление сестричек-двойняшек.

Вас также могут заинтересовать новости: