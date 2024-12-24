41-летняя женщина опубликовала новые кадры с детьми.

Украинский шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно стала мамой двух девочек, рассекретила их имена.

Сегодня, 24 декабря, накануне Рождества, она поделилась новыми фото новорожденных дочерей в своем Instagram и наконец назвала их имена.

"Мы, вместе с моими крохами - Соломийкой и Полюсей, поздравляем вас с наступающим Рождеством", - написала новоиспеченная мама.

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Она также обратилась к тем женщинам, которые мечтают или уже скоро станут мамами, такими словами:

"Для тех, кто носит в себе самые светлые мечты о материнстве, желаю вам безграничной веры и силы. Пожалуйста, продолжайте верить, не теряя свет внутри. Для тех, кто уже носит под сердцем новую жизнь, я понимаю ваши страхи и тревоги в это непростое время. Пусть Рождество принесет вам внутренний мир и уверенность в будущем. Ваше материнство - это величайший дар, и ваша стойкость является примером для всех нас".

К слову, шеф-повар 4 ноября родила двух дочерей. Женщина больше месяца скрывала, что стала мамой, ведь считает, что счастье любит тишину. Сейчас она находится в браке с мужем Максимом Большаковым. Известно, что несколько лет назад Глинская из-за врачебной ошибки родила мертвого младенца.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассекретила свой вес после рождения двух дочерей.

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