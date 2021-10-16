Бьянка вспомнила, как в детстве отец ее избивал.

Российская певица Бьянка на YouTube-шоу "Алена, блин!" вспомнила свое детство.

По словам девушки, ее отец часто употреблял алкоголь. В результате он становился агрессивным и избивал свою дочь и жену. Бьянка рассказала, что старший брат ее не защищал, да и мама порой закрывала на это глаза.

"Она не считала, что что-то страшное происходит. Она пыталась меня защитить как-то физически, но он (папа, - УНИАН) мог даже ее толкнуть, просто потому что ему плохо. В какой-то момент я подошла к нему и сказала: "Еще один раз ты ко мне прикоснешься, я пойду в милицию и расскажу, и сниму побои, тебя лишат родительских прав", - сказала Бьянка.

Также она добавила, что спустя годы смогла простить отца. Но общаться с ним не хочет.

Читайте такжеУчастница "Холостяка" стала "Мисс Украина – Вселенная 2021"Напомним, ранее обладательница пяти "Грэмми" рассказала о пережитом в детстве насилии.

Кто такая Бьянка

Бьянка - белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая и киноактриса. Она - одна из первых исполнителей R&B в России. Её музыкальная карьера началась в 2003 году после сотрудничества с проектом Серёга, ради которого она отказалась представлять Белоруссию на конкурсе "Евровидения".

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Автор: Диана Могилевич