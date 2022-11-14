Недавно беларуский артист Евгений Сморигин сообщил, что получает украинский паспорт.

Звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Евгений Сморигин недавно сообщил, что он планирует получить украинский паспорт. Он уже начал процедуру оформления гражданства. Мужчина поделился, что экзамен для этого уже сдал. Набрал 97 баллов из 100 возможных.

Сморигин поделился, что у него был еще и другой вариант получения гражданства, но он от него отказался:

"Этот экзамен необходим для получения украинского гражданства. Я мог сделать иначе — по детям и жене, с которой 13 лет в браке. Но для этого мне нужно было бы ехать в Беларусь и менять паспорт. Он выдается с другой формой, удостоверяющей, что я уехал за границу. Но я не могу туда поехать, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться".

Отметим, комплексный экзамен при получении украинского гражданства предусматривает тестирование уровня владения украинским языком, знания истории Украины, понимания Конституции Украины. Также нужно знать государственный гимн.

"Далее, как я понимаю, министр культуры должен подать запрос президенту Украины с моей просьбой получить гражданство. Аргументировать, что я являюсь представителем Украины, работаю сколько лет здесь, у меня проукраинская позиция и я хочу стать украинцем. Когда именно подпишут такой запрос, не знаю. Остался вопрос только в этом", - прокомментировал актер.

Напомним, звезда "Дизель Шоу" объяснила, почему не возвращается в Украину.

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