Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото в купальнике.
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На снимке Леся позирует на фоне экзотических деревьев. Она предстала в раздельном купальнике на завязках. За ухом у нее красовался маленький цветочек. При этом Леся с помощью фотошопа сделала себе "попу как у Ким".
"Говорят, в далеком 1987 году, отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким... Как думаете звонить в "Жди Меня" 937 99 92?", - подписала фото Леся.
Фанаты с юмором отреагировали на такой снимок Леси. По их словам, девушка лучше с ее бедрами.
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