Таких нежностей от Лео еще не было.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци в момент, когда нежно целовал свою девушку, модель Камиллу Морроне, с которой состоит в отношениях уже более четырех лет.

Интересно, что влюбленные редко вместе появляются на публике, уж тем более они не ходят под ручку на светские мероприятия. При этом время от времени папарацци таки удается застукать их в самые пикантные моменты.

В этот раз их застукали в тот момент, когда Леонардо нежно целовал Камиллу в лоб, а потом они крепко обнимались.

Эти фотографии уже успели облететь весь интернет. Поклонники отметили, что пара выглядит очень трогательно. Такой нежности от Лео они еще не видели.

Леонардо Ди Каприо Камилла Морроне: что известно об их романе

Пара вместе уже почти пять лет. Актер старше своей возлюбленной, модели из Аргентины на 23 года.

При этом они не афишируют свои отношения, не ходят вместе на красные дорожки. Иногда их могут застукать во время путешествий.

Такое поведение не раз провоцировала слухи, что в их паре не все гладко. Но они все так же вместе и, судя по всему, счастливы.

Напомним, ранее располневший Ди Каприо засветился на отдыхе со своей девушкой после эко-скандала.

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