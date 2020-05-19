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Леонардо Ди Каприо пожертвовал $2 миллиона заповеднику с гориллами в Африке

15:51, 19 мая 2020
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Леонардо Ди Каприо / фото REUTERS

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал 2 миллиона долларов заповеднику «Вирунга», который расположен в Демократической Республике Конго и известен своей популяцией исчезающих горных горилл.

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«Национальный парк является одним из самых биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения», – отметил он.

При этом он призвал всех желающих поддержать заповедник «Вирунга» и присоединиться к благотворительной инициативе, перечислив деньги на счет благотворительного фонда Virunga Fund.

Горные гориллы находятся под угрозой исчезновения / instagram.com/leonardodicaprio

Ранее УНИАН писал, как американский актер Арнольд Шварценеггер пожертвовал миллион долларов медикам.

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Теги: #Ди Каприо