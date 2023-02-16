Актер внес вклад в Фундацию Елены Зеленской.

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо помог детям Украины, пострадавшим от полномасштабной войны. Он внес вклад в Фундацию Елены Зеленской.

"Это позволит оказать помощь тем детям, которые больше всего пострадали от войны. Это вклад в историю Вики из семьи Родных – ей диагностировали психическое расстройство. Вместе с семью своими братьями и сестрами ей пришлось пережить оккупацию Херсона, а также эвакуироваться под дулами танков и постоянными обстрелами. Это и история восьми воспитанников детского дома семейного типа Олешко - их дом был уничтожен во время войны, а отец семьи защищает Украину на передовой", - говорится на странице Фундации в Facebook.

Также сообщается, что вклад актера поможет девочке из семьи Ханадеевых. Сейчас ребенок живет на Киевщине, ее родители столкнулись с агрессией РФ еще почти 9 лет назад, когда им пришлось покинуть свой дом в Донецке. Больше семья туда не возвращалась.

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"Фундация поддерживает все детские дома семейного типа в Украине, где дети воспитываются в настоящей семейной атмосфере. Мы координируем свои усилия с государством, чтобы Украина не знала сиротства. Вместе мы предоставляем шанс детям иметь полноценное детство с доступом к образованию, медицине и благосостоянию. Спасибо, Леонардо, за то, что присоединились к Фундации Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", - добавили в Фундации.

Напомним, недавно модель Байкова рассекретила реакцию Леонардо Ди Каприо на войну в Украине. Ему предлагали посетить Украину, но тот отказался. Однако, актер решил прислать деньги.

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