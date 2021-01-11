Лана Роудс снимается в фильмах для взрослых.

Известная во всем мире порноактриса Лана Роудс назвала себя ханжей.

Об этом сообщает Daily Star.

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По словам девушки, в реальной жизни у нее был секс всего с пятью мужчинами. Также она добавила, что вне съемок она очень правильная.

«Многие люди думают, что я всегда готова заниматься сексом, потому что в прошлом я снималась в порно. Я ханжа и очень консервативный человек», — посетовала Роудс.

Ранее она рассказывала о том, что жалеет о своем решении работать в порноиндустрии. И сейчас хочет забыть тот период.

Кто такая Лана Роудс:

Американская порноактриса родилась 6 сентября 1996 года в Чикаго

Дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года в возрасте 19 лет, снявшись для сайта FTV Girls в сценах мастурбации и соло

В фильме Lana, полностью посвящённом актрисе, впервые снялась в сценах анального и межрасового секса, а также двойного проникновения

13 января 2017 года Лана была объявлена победительницей XBIZ Award в категории «Лучшая новая старлетка»

Вместе с Маркусом Дюпри получила в конце января 2018 года награду AVN Awards в категории «Лучшая анальная сцена»

В январе 2018 года журнал Fortune поместил Лану в список «Грязная дюжина: Самые популярные порнозвёзды»

Начиная с 2019 года прекратила сниматься в профессиональном порно, занявшись электронной коммерцией и написанием автобиографии

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Автор: УНИАН