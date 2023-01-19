Илья Николаенко рассказал, как певец ведет себя в жизни.

Экс-участник вокального шоу "Голос країни" Илья Николаенко обвинил тренера проекта Олега Винника в том, что он не держит свое слово.

В своем TikTok-блоге Николаенко обнародовал видео, на котором Винник еще во время участия Ильи в проекте обещает ему "что-то придумать". Речь шла о том, что они выпустят кавер на песню "Нино", которую молодой музыкант и исполнил на нокаутах.

Однако, как рассказал Николаенко, после шоу Винник отказал ему.

"Я вел переговоры со всей его командой - с менеджерами, директорами, даже самим Олегом Винником. На что в ответ получил отказ со словами: "Этот мальчик не будет петь мою песню". Знаешь, что, Олег Винник? Ты - балабол", - сказал Илья.

Также он добавил, что благодаря поддержке поклонников, он все же выпустит кавер на песню Винника.

Кто такой Илья Николаенко

Молодой музыкант участвовал в шоу "Голос країни". В 11 сезоне ему удалось дойти до полуфинала, где он выступил вместе с ALEKSEEV и спел песню "Пьяное солнце". Его наставницей была Надя Дорофеева.

Однако победить в шоу Илье не удалось.

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