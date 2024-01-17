Актриса показала раны на руках.

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая сейчас отдыхает с сыном и подругой на Бали, травмировалась. Видео с царапинами и ранами она выложила у себя в Іnstagram.

Оказалось, что причиной инцидента стал скутер, с которого упала Ксения.

"Этот момент настал. Мы навернулись на байке", - сказала она.

Видео дня

На видео актриса показала свои содранные локти, а у подруги были травмированы колени и рука.

Судя по сторис Ксении, начиналось все так: подруга уговорила ее сесть за руль скутера. Актриса поддалась на просьбу и поехала. Своими эмоциями она поделилась в сети.

"Это жесть. Я вся вспотела. Сейчас я еду в стрессе и улыбаюсь на стрессе, что я еду. Меня все обгоняют, потому что у меня скорость 20 км/ч, а нет, уже 31. Эфир заканчиваю, потому что страшно", - рассказала о первых впечатлениях Мишина.

Далее она приехала на церемонию очищения для женщин. Там они с подругой медитировали и стояли под холодным святым источником. Счастливые и обновленные они направились обратно в отель и упали со скутера.

Утром Ксения решила рассказать в сети всю правду о Бали. Она подчеркнула, что вчера только купила браслет-защиту, но уже через час травмировалась на байке. Церемония очищения, по словам звезды, тоже принесла негативные последствия.

"Прошли лучший и самый сильный ритуал очищения в ледяном святом водопаде, а наутро цистит!" - отметила Ксения.

Но на этом приключения не закончились. Мишина рассказала, что произошло ДТП - она на скутере въехала в машину.

"Это кино, друзья. Въехали в тачку. Не сильно, но проломили снизу", - написала актриса.

Как завершился этот инцидент - актриса не написала.

Напомним, Ксения Мишина недавно отдыхала в Тайланде. Она публиковала фото в купальнике, где продемонстрировала свое подтянутое тело и стройную фигуру.

Вас также могут заинтересовать новости: