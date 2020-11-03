Певица сказала, что Пугачева не умеет быть матерью.

Известная певица и дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, призналась, что была категорически против того, чтобы у ее мамы и шоумена Максима Галкина родились дети Гарри и Лиза.

Об этом сообщает tvcenter.ru.

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По ее словам, Пугачева не умеет быть матерью. В детстве Кристине не хватало внимания и любви от матери.

"В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью. Мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытывали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я", - сказала она.

Также она добавила, что все ее детство прошло с бабушкой и дедушкой. А редкое общение с мамой было для нее настоящим чудом.

Что известно о Лизе и Гарри:

Елизавета и Гарри - двойняшки, которых родила Пугачевой и Галкину суррогатная мать

Детям уже семь лет

С 1 сентября 2020 года учатся в Первой Московской гимназии

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Автор: УНИАН