Это первая встреча двух братьев и их жен после празднования платинового юбилея правления Елизаветы II, что происходило в июне.

Принц Уильям и принц Гарри вместе с Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые за долгое время появились вместе - вышли за ворота Виндзорского замка, чтобы посмотреть на цветы от подданных и пообщаться с британцами, которые пришли почтить королеву Елизавету II.

Братья были одеты в синие костюмы, а их жены – в лаконичные черные платья, пишет Vogue.

Как утверждают в The Sun, королевская четверка оставила распри, объединившись после смерти Ее Величества. Эксперты уже называют этот шаг важным сигналом, доказывающим способность нового короля Чарльза III объединять и примирять.

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Это первая встреча двух братьев и их жен после празднования платинового юбилея правления Елизаветы II, что происходило в июне. Тогда Меган и Гарри приехали на службу в собор Святого Петра и впервые показали дочь прабабушки.

А вот на публике последний раз герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские появлялись вместе аж в марте 2020 года.

Следующее воссоединение королевской семьи публика увидит уже 19 сентября – в день официального погребения ее Величества.

Смерть Елизаветы II

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Новый британский король Чарльз III стал старейшим монархом в истории Британии, который когда-либо восходил на престол.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоится 19 сентября.

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