Такое признание ведущая сделала в эфире шоу "Хто зверху?"

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась в своих чувствах к своему коллеге по шоу "Хто зверху?" Сергею Притуле.

Об этом сообщает novy.tv.

"Сергей Дмитриевич, ты знаешь, я долго молчала о своих чувствах, мы так давно вместе работаем… Мое сердце просто разрывается на части… Когда я тебя вижу, у меня скачет давление… Я так долго молчала… Я тебя люблю", – сказала Никитюк.

Притула сразу же отреагировал на такое заявление Леси. Он сказал, что в его сердце всегда будет место для нее. А также в шутливой форме добавил, что за все годы их дружбы у него появилось двое детей. Но еще ничего не поздно.

Читайте такжеМеган Маркл устроила публичный спор с принцем Гарри - СМИ"Леся, это очень взаимно... Мне очень жаль, что ты тянула с этим так долго, и за время, пока мы с тобой вместе, у меня появилось плюс двое детей, Леся... Но я хочу, чтобы ты знала, что еще ничего не потеряно... у меня есть старший брат", - сказал Притула.

Напомним, ранее Леся Никитюк с розовыми волосами удивила сменой имиджа.

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Автор: Диана Могилевич