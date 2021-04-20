Потенциальные партнеры пытаются связаться со звездой через общих знакомых и людей, с которыми она когда-то работала.

Журналисты рассказали о потенциальных женихах американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян после ее развода с рэпером Канье Уэстом.

Как сообщает издание Page Six, в настоящий момент за Кардашьян ухаживает множество мужчин, среди которых члены королевской семьи, знаменитые актеры, спортсмены, а также бизнесмены-миллиардеры.

По словам анонимного источника, потенциальные партнеры пытаются связаться со звездой через общих знакомых и людей, с которыми она когда-то работала.

"Некоторые пишут Ким в личные сообщения в Instagram!", - рассказал приближенный к ней собеседник.

В то же время он отметил, что, несмотря на большое количество приглашений на свидания, Кардашьян "на данный момент никого не ищет".

Согласно материалу, у предпринимательницы нет предпочтений, касаемо профессиональной деятельности ее будущего возлюбленного. Наиболее важными качествами при выборе партнера телезвезда называет трудолюбие, чувство юмора и романтичность.

"Он должен ценить семью и оказывать поддержку", - добавляет источник.

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Супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года появились слухи, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

Стоит отметить, что у Канье ранее диагностировали биполярное расстройство. В прошлом году он также написал в Twitter, что уже два года хочет расстаться с Ким. Но со временем этот пост он удалил.

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Автор: Олег Давыгора