Светская львица шокировала своим поведением после того, как поддержала Украину.

Американская светская львица Ким Кардашьян вместе со своей дочерью Норт сняла видео для социальной сети TikTok под песню российских музыкантов ALEX&RUS.

На ролике видно, что Ким и Норт по очереди произносят слова песни "Дикая львица" на английском языке. И если сами музыканты из Калининграда в восторге от того, что их песню для своих видео использует мировая звезда, то пользователи сети не имеют возможности высказать свое мнение - комментарии к посту закрыты.

Стоит отметить, что такое поведение Ким выглядит очень неоднозначно. В начале полномасштабного российского вторжения она поддержала Украину и призвала помочь нам. Однако сейчас она записала видео под российскую песню.

Видео дня

Напомним, экс-супруг Ким Кардашьян - Канье Уэст - недавно заявил, что любит Путина и Гитлера. В одном из интервью рэпер назвал себя пророссийским человеком, а также поддержал кровавый режим кремлевского диктатора.

"Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел автобан, изобрел микрофон, которым я пользуюсь. Вы не можете возразить, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек имеет определенную ценность, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер", - сказал Уэст.

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