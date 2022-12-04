Американская светская львица Ким Кардашьян вместе со своей дочерью Норт сняла видео для социальной сети TikTok под песню российских музыкантов ALEX&RUS.
На ролике видно, что Ким и Норт по очереди произносят слова песни "Дикая львица" на английском языке. И если сами музыканты из Калининграда в восторге от того, что их песню для своих видео использует мировая звезда, то пользователи сети не имеют возможности высказать свое мнение - комментарии к посту закрыты.
Стоит отметить, что такое поведение Ким выглядит очень неоднозначно. В начале полномасштабного российского вторжения она поддержала Украину и призвала помочь нам. Однако сейчас она записала видео под российскую песню.
Напомним, экс-супруг Ким Кардашьян - Канье Уэст - недавно заявил, что любит Путина и Гитлера. В одном из интервью рэпер назвал себя пророссийским человеком, а также поддержал кровавый режим кремлевского диктатора.
"Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел автобан, изобрел микрофон, которым я пользуюсь. Вы не можете возразить, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек имеет определенную ценность, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер", - сказал Уэст.