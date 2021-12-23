Супруга Принца Уильяма готовится провести рождественский концерт.

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская готовятся к Рождеству. Кейт Миддлтон уже украсила рождественскую елку и рассказала о том, какой подарок она приготовила для британцев.

В официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских .

Супруга Принца Уильяма наряжала елку в Вестминстерском аббатстве, там уже скоро пройдет рождественский концерт.

"Я так рада, что проведу "Вместе на Рождество" здесь, в Вестминстерском аббатстве, месте, которое действительно особенное для меня и Уильяма. Мы хотели сказать огромное спасибо всем тем замечательным людям, которые поддержали свои сообщества. Мы также хотели отметить тех, чья борьба, возможно, тоже была менее заметной", - указано под праздничными фото герцогини Кембриджской.

Фанаты Миддлтон пришли в восторг от новых снимков жены принца Уильяма. Многие отметили, что герцогиня Кембриджская отлично выглядит и будто бы с годами становится только лучше.

Также фанаты не смогли не прокомментировать фигуру Миддлтон. Поклонники сделали стройной жене принца Уильяма массу комплиментов и указали, что та станет лучшей королевой.

Вас также могут заинтересовать новости: