цей матеріал доступний українською

Жена Виктора Павлика показала второе свадебное платье (фото)

10:24, 12 июня 2020
Звезды
172 0
Виктор Павлик женился на молодой девушке / instagram.com/repyahovakate

Молодая супруга певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова на свадьбе показала два образа. 

Читайте такжеВиктор Павлик с невестой перенесли свадьбу из-за коронавируса

25-летняя девушка выложила в Instagram фотографии, на которых она позирует в свадебных платьях. Репяхова выбрала шикарное белое платье в пол с открытым декольте. Загадочности и изящности образу добавила прозрачная длинная накидка, которая слегка прикрывала плечи невесты.

"Мое второе платье, моя любовь с первого взгляда", - написала она.

Екатерина Репяхова обнародовала новое фото / фото instagram.com/repyahovakate/

Ранее УНИАН сообщал, что Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой еще 29 мая. Пара встречалась более четырех лет до официального замужества.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #свадьба#Виктор Павлик