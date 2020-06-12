Жена Виктора Павлика показала второе свадебное платье (фото)
Молодая супруга певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова на свадьбе показала два образа.
Читайте такжеВиктор Павлик с невестой перенесли свадьбу из-за коронавируса
25-летняя девушка выложила в Instagram фотографии, на которых она позирует в свадебных платьях. Репяхова выбрала шикарное белое платье в пол с открытым декольте. Загадочности и изящности образу добавила прозрачная длинная накидка, которая слегка прикрывала плечи невесты.
"Мое второе платье, моя любовь с первого взгляда", - написала она.
Ранее УНИАН сообщал, что Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой еще 29 мая. Пара встречалась более четырех лет до официального замужества.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram