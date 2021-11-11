Телеведущая показала элитную машину Jaguar XJ.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует рядом с элитным авто Jaguar XJ черного цвета и тонированными стеклами. Стоимость такой машины достигает три миллиона гривень.

Чтобы сделать такое фото Осадчая надела штаны молочного цвета, блузку и кардиган с цветочным принтом длины макси.

"Кутаться в теплые свитера и включать печку в машине. Зима близко", - подписала фото Осадчая. Также она поинтересовалась у поклонников, "переобули" ли они свою машину на зимнюю резину.

Читайте такжеУкраинская звезда Playboy в "голом" боди разгорячила сеть фото из бассейнаПри этом поклонники разошлись во мнениях, глядя на новые снимки Кати. Кто-то поддержал телеведущую, а кто-то пристыдил за такую дорогую машину.

"Что за глупости? Лучше спросите, есть ли за что жить. Ваше одно колесо как вся моя пенсия", "Осень – пора теплых вещей, и не только материальных", "Как всегда неотразимы! Вы для меня пример женственности", "Очень красивая", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее УНИАН сообщал, что Катя Осадчая показалась без макияжа и впечатлила естественной красотой.

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Автор: Диана Могилевич