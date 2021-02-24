Такие кадры появились в ее Instagram.

Популярная рэперша Карди Би опубликовала в социальной сети серию откровенных фотографий.

На снимках она позирует в черных трусиках и в юбке из крупной сетки. Также она надела высокие перчатки и босоножки на высоком каблуке. При этом верх у нее полностью обнаженный, который Карди прикрывает рукой. За несколько часов такие фотографии набрали более 1,6 миллиона лайков.

Кто такая Карди Би:

Карди Би родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк

В сентябре 2017 года сингл «Bodak Yellow» занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, сделав Карди Би первой за почти 20 лет рэп-исполнительницей на вершине этого чарта с сольным треком

По итогам 2018 года Карди Би вошла в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub

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Автор: Диана Могилевич