Певица восхитила сеть / instagram.com/iamcardib
Популярная рэперша Карди Би опубликовала в социальной сети серию откровенных фотографий.
На снимках она позирует в черных трусиках и в юбке из крупной сетки. Также она надела высокие перчатки и босоножки на высоком каблуке. При этом верх у нее полностью обнаженный, который Карди прикрывает рукой. За несколько часов такие фотографии набрали более 1,6 миллиона лайков.
Певица восхитила сеть / instagram.com/iamcardib
Кто такая Карди Би:
- Карди Би родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк
- В сентябре 2017 года сингл «Bodak Yellow» занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, сделав Карди Би первой за почти 20 лет рэп-исполнительницей на вершине этого чарта с сольным треком
- По итогам 2018 года Карди Би вошла в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram