По словам рэпера, им руководил Господь.

Известный рэпер Канье Уест выбежал на сцену во время благодарственной речи Тейлор Свифт на премии MTV VMA 2009. По словам исполнителя, Свифт не должна была тогда получить награду за лучший клип.

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Об этом он сказал в подкасте Ника Кэннона Cannon Class.

Эту премию должны были вручить Бейонсе за клип на песню Single Ladies. Поэтому Уест выбежал на сцену и прервал речь Тейлор Свифт.

Также он отметил, что до этой премии он даже не знал кто такая Свифт.

"Прямо сейчас Бог тоже дает мне информацию. Если бы он не хотел, чтобы я тогда выбежал на сцену и сказал, что лучшее видео было у Бейонсе, он бы не посадил меня в первый ряд. Я бы сидел сзади", - сказал рэпер.

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Автор: УНИАН