Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)
10:42, 24 июля 2020Звезды
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Фотография певицы всего за 2 часа собрала более 80-ти тысяч лайков.
Певица позировала, стоя у бассейна возле своего дома / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике.
Instagram Настя Каменских
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Свежее фото певица выложила в Instagram.
Певица позировала, стоя у бассейна возле своего дома. Она сфотографировалась без макияжа, собрав волосы руками. Для снимка певица выбрала цельный купальник с модным змеиным принтом.
Фотография певицы всего за 2 часа собрала более 80-ти тысяч лайков.
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