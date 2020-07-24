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Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)

10:42, 24 июля 2020
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Певица позировала, стоя у бассейна возле своего дома / Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских

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Свежее фото певица выложила в Instagram.

Певица позировала, стоя у бассейна возле своего дома. Она сфотографировалась без макияжа, собрав волосы руками. Для снимка певица выбрала цельный купальник с модным змеиным принтом. 

Фотография певицы всего за 2 часа собрала более 80-ти тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских