Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)

Фотография певицы всего за 2 часа собрала более 80-ти тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике.

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Свежее фото певица выложила в Instagram.

Певица позировала, стоя у бассейна возле своего дома. Она сфотографировалась без макияжа, собрав волосы руками. Для снимка певица выбрала цельный купальник с модным змеиным принтом.

Фотография певицы всего за 2 часа собрала более 80-ти тысяч лайков.

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