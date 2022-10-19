Камалия вернулась в Украину / фото instagram.com/kamaliyaofficial

Известная украинская певица Камалия поделилась с поклонниками радостной новостью - она сообщила, что привезла детей в Украину. По словам исполнительницы, они давно мечтали о том, чтобы побывать дома. 

"На каникулы домой. Через восемь месяцев с начала войны мои дети вернулись в Украину. Это была их единственная мечта!" – рассказала Камалия.

Известно, что звезда вывезла своих дочек Арабеллу и Мирабеллу практически сразу после полномасштабного вторжения. Это неудивительно, ведь на Киевщине, где находится ее дом, происходили жестокие обстрелы и была временная оккупация. Пострадала даже конюшня Камалии - оккупанты сожгли ее и убили лошадей. 

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Сейчас, как показала звезда в своем Instagram-блоге, она со своим мужем Мохаммадом Захуром поехала во Львов. 

Реакция соцсетей

Поклонники умилились теплым семейным снимкам Камалии, Захура и их детей, однако отметили, что ехать сейчас в Украину и во Львов - не лучшая идея, поскольку Россия систематически обстреливает крупные города. Вот что пишут поклонники:

  • "Очень опасно, лучше не надо пока возвращаться"
  • "Мы тоже очень хотели на каникулах... Но в связи с обострением последних событий, решили не рисковать и остаться пока за рубежом"
  • "Не рискуйте, сейчас в Украине опасно. Берегите детей. Девочкам сейчас лучше в безопасном Лондоне".
Камалия показала новое фото / instagram.com

Напомним, Камалия в новом клипе показала своих коней, которых убили оккупанты.

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