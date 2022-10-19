Известная украинская певица Камалия поделилась с поклонниками радостной новостью - она сообщила, что привезла детей в Украину. По словам исполнительницы, они давно мечтали о том, чтобы побывать дома.
"На каникулы домой. Через восемь месяцев с начала войны мои дети вернулись в Украину. Это была их единственная мечта!" – рассказала Камалия.
Известно, что звезда вывезла своих дочек Арабеллу и Мирабеллу практически сразу после полномасштабного вторжения. Это неудивительно, ведь на Киевщине, где находится ее дом, происходили жестокие обстрелы и была временная оккупация. Пострадала даже конюшня Камалии - оккупанты сожгли ее и убили лошадей.
Сейчас, как показала звезда в своем Instagram-блоге, она со своим мужем Мохаммадом Захуром поехала во Львов.
Реакция соцсетей
Поклонники умилились теплым семейным снимкам Камалии, Захура и их детей, однако отметили, что ехать сейчас в Украину и во Львов - не лучшая идея, поскольку Россия систематически обстреливает крупные города. Вот что пишут поклонники:
- "Очень опасно, лучше не надо пока возвращаться"
- "Мы тоже очень хотели на каникулах... Но в связи с обострением последних событий, решили не рисковать и остаться пока за рубежом"
- "Не рискуйте, сейчас в Украине опасно. Берегите детей. Девочкам сейчас лучше в безопасном Лондоне".
Напомним, Камалия в новом клипе показала своих коней, которых убили оккупанты.