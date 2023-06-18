По ее словам, ей до сих пор больно обсуждать эту тему.

Украинская певица Камалия два месяца назад объявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, однако они часто вместе появляются на разных мероприятиях и делятся совместными фотографии.

Поклонники неоднократно предполагали, что пара воссоединилась. Но сама Камалия говорит, что они действительно с Захуром поддерживают друг друга, так как у них общие дети и 20 лет брака за спиной.

При этом, как сказала певица в комментарии ТСН, у них сейчас непростой период:

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"Я пыталась все сказать в том посте, но мы закрыли этот вопрос между нами. Когда придет время и мы все решим, мы расскажем. Сейчас мы поддерживаем друг друга, у нас общие дети, у нас очень много общих проектов. И, конечно, 20 лет не проходят просто так. Я скажу, что сейчас комментировать эту тему очень больно для меня".

Напомним, в апреле 2023 года Камалия опубликовала пост в соцсетях, в котором сказала, что они с Захуром теперь идут каждый своей дорожкой. Она говорила, что они пытались спасти свой брак, однако им это не удалось.

Известно, что у пары двое детей - Арабелла и Мирабеллы. С кем будут жить девочки и в какой стране после официального развода родителей - неизвестно.

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