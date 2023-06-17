Певица отметила, что у нее трещина в ребре.

Певица Камалия впервые рассказала о своем состоянии после травмы. Недавно она сильно упала, ей пришлось проходить обследование. В комментарии для ТСН звезда поделилась подробностями инцидента.

"Я ехала, снимала видео для ТикТок, и в это время выезжала машина с поворота. А я до этого была в трех авариях, я очень боюсь машин и у меня сработал инстинкт, я резко затормозила, но слишком быстро. Я упала на асфальт, проехалась просто, ровер упал на меня, прямо на грудь. Я не могла встать минут 15. Сразу вокруг появились люди - кто со льдом, кто с обезболивающими. Я еще и на лошадь села через час после падения, но уже с лошади слезть не смогла", - вспомнила досадный инцидент певица.

После падения она неделю не могла спать. По словам певицы, у нее все болело. Впрочем, Камалия сумела взять себя в руки, она вернулась в Украину и даже выступила на премии YUNA.

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"Сейчас дальше прохожу обследование. У меня трещина в ребре и смещение ребра. Не знаю, что будет дальше, потому что там очень много всего. У меня на ноге огромный синяк, который мне гримировали во время выступления, потому что он такой синий. Колени тоже. Я едва добралась до Украины, вообще не знаю, как. Я неделю не спала, потому что не могла найти себе место, чтобы оно не болело. Но сейчас уже немного лучше", - призналась певица.

Камалия получила травму - что известно

Недавно певица показала фото из больницы. Она рассказала, что с ней случился досадный инцидент. Камалия упала с велосипеда и травмировалась.

Певице пришлось проходить обследование. Она признавалась, что ей было стыдно рассказывать фанам о причине своей травмы.

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