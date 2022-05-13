Участники группы примерили на себе вышиванки разных цветов - бежевого, белого и черного.

Участники украинской группы Kalush Orchestra, которые 14 мая выступят в финале Евровидения-2022 в городе Турин с песней "Стефания", поделились с поклонниками фотографией в вышиванках.

На фото, опубликованном на официальной странице группы в Instagram, Олег Псюк вместе с Сашей Табом, Килименом и мультиинструменталистами Тимофеем Музычуком и Виталием Дужиком продемонстрировали национальные элементы гардероба украинцев.

Участники группы примерили на себе вышиванки разных цветов - бежевого, белого и черного.

"Украинская вышиванка - это классно. Украинская музыка – это вайб", – говорится в заметке к публикации.

Стоит отметить, что и во время выступления на Евровидении, группа так же решила выбрать для сценического образа национальные костюмы. Команда подобрала для Олега Псюка буковинский кептар начала ХХ века густо расшитый бисером и яркую рубашку.

Тимофей Музычок, поющий припев, на сцене будет выступать в аутентичных вещах с миксом совершенной реплики национальной гуцульской одежды. Его образ составляют рубашка, черес и гордость аутфита – старинный сердак (свитка).

К образу Саши Табы (бек-вокал) добавили аутентичную коллекционную буковинскую тайстру (мешок) и традиционный украинский платок в виде банданы.

Напомним, Kalush Orchestra после взрывного выступления в первом полуфинале попали в финал Евровидения 2022.

По словам Андрея Данилко, в Kalush Orchestra есть все шансы на победу.

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